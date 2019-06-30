ИА «Ореанда-Новости». Новейшая система защиты от ракет и воздушной обороны под названием «Прометей» начала изготавливаться для российской армии. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что продавать технологию другим государствам никто не собирается.

По его заявлению, ракетный комплекс способен перехватить с высокой скоростью баллистические и крылатые ракеты, а также самолёты и вертолеты. По характеристикам это изобретение превосходит все известные подобные системы, в том числе и американского конкурента Patriot Advanced Capability-3. В войсках систему введут уже в ближайшее время.



