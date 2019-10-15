Центр компетенции НТИ создал водородный топливный элемент, который позволит заряжать аккумулятор по время движения электромобиля.Руководитель ЦК НТИ отметил, что уже начались разработки новых видов заправочных станция, которые позволят заправлять электромобили.Первое. Если проверка эксплуатации пройдёт успешно, то к лету следующего года водородный электромобиль может стать прототипом для изготовления партий.