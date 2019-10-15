15.10.2019, 23:12
В России разработали электромобиль, который работает на водороде
ИА «Ореанда-Новости». В Московской области разработали электромобиль, который работает от водородных ячеек.
Центр компетенции НТИ создал водородный топливный элемент, который позволит заряжать аккумулятор по время движения электромобиля. Расход водорода составляет 14 литров на 1 тысячу километров.
Руководитель ЦК НТИ отметил, что уже начались разработки новых видов заправочных станция, которые позволят заправлять электромобили. Привычное оборудование АЗС для этого не подойдет, так как газ является не летучим и взрывоопасным.
Первое тестирование электромобиля на водороде запланировано на февраль 2020 года. Если проверка эксплуатации пройдёт успешно, то к лету следующего года водородный электромобиль может стать прототипом для изготовления партий.
Центр компетенции НТИ создал водородный топливный элемент, который позволит заряжать аккумулятор по время движения электромобиля. Расход водорода составляет 14 литров на 1 тысячу километров.
Руководитель ЦК НТИ отметил, что уже начались разработки новых видов заправочных станция, которые позволят заправлять электромобили. Привычное оборудование АЗС для этого не подойдет, так как газ является не летучим и взрывоопасным.
Первое тестирование электромобиля на водороде запланировано на февраль 2020 года. Если проверка эксплуатации пройдёт успешно, то к лету следующего года водородный электромобиль может стать прототипом для изготовления партий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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