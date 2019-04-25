Отмечается, что капсула будет способна вытащить человека из воды, обогреть и доставить в безопасное место.В компании рассказали, что сейчас есть одна проблема. Дело в том, что человек, находясь в воде, будучи физически истощенным и взволнованным, не может сам забраться в капсулу. Поэтому капсулу планируют создать так, чтобы человек мог взобраться в неё, не рассчитывая только на свою силу.Капсула может доставляться на место происшествия путём сброса с борта судна, с вертолёта, а также при помощи доставки – беспилотными летательными аппаратами, например, квадрокоптером.