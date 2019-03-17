ИА «Ореанда-Новости» Для обнаружения оружия, боеприпасов и наркотиков в России были разработаны мобильные сканеры, которые имеют возможность «увидеть» предмет за 30-сантиметровой стальной перегородкой. Об этом рассказал директор по производству компании «Скантроник Системс» Сергей Симочко в беседе с агентством РИА Новости.

Он сообщил, что на данный момент выпущено 13 мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, которые устанавливаются на пунктах пропуска через российскую государственную границу. Сканеры были созданы российской компанией «Скантроник Системс» на основе научных разработок Лаборатории электронных ускорителей МГУ.

Как заявил Симочко, сканеры разработаны для контролирования грузов и транспортных средств. Устройства расположены на шасси, что является их отличительной особенностью и позволяет перемещать сканеры в различные пункты досмотра. Эти комплексы намерены использовать для обеспечения транспортной безопасности.

По словам Симочко, на то, чтобы развернуть мобильный комплекс для начала работы будет потрачено менее тридцати минут времени.

Принцип работы комплекса заключается в следующем: устройство сканирует веерным пучком рентгеновского излучения неподвижную машину, в результате сканирования на мониторе отображается чёткое изображение, которое будет проанализировано операторами.

Как рассказал Симочко, весь процесс занимает менее минуты. С помощью сканера возможно обнаружить стальную проволоку 0,8 миллиметра, четыре группы материалов по эффективному атомному номеру, их устройство показывает разными цветами, что позволяет определять массу объекта или его частей.

Мобильный комплекс с высокой вероятностью может находить запрещённые вещества и предметы – оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и наркотики.