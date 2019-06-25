25.06.2019, 21:37
В России создали пиво, от которого не бывает похмелья
ИА «Ореанда-Новости». В Уральском федеральном университете создали пиво, которое не только не вызывает похмелье, но и содержит много витаминов.
Химики предложили добавлять в пиво экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла. В этом случае человек не будут страдать на утро от головной боли, а также получит заряд полезных веществ.
Отмечается, что новые ингредиенты стоят дёшево, поэтому не приведут к подорожанию пенного напитка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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