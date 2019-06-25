ИА «Ореанда-Новости». В Уральском федеральном университете создали пиво, которое не только не вызывает похмелье, но и содержит много витаминов.



Химики предложили добавлять в пиво экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла. В этом случае человек не будут страдать на утро от головной боли, а также получит заряд полезных веществ.



Отмечается, что новые ингредиенты стоят дёшево, поэтому не приведут к подорожанию пенного напитка.