Создали программу специалисты из компании «СёрчИнформ». Программа получила название ProfileCenter, пишут «Известия».. Отмечается, что совпадение с мнение профессиональных психологов обычно бывает на 75-80%.Учёные утверждают, что автоматический профайлинг, то есть оценки прогнозирования поведения человека на основе анализа его внешности и поведения, может быть всегда объективным, в отличие от анализа личности, которые проводит человек.. Эмоциональная составляющая, по мнению разработчиков программы, может привести к тому, что какое-то качество личности будет уменьшено или, наоборот, приукрашено.Чтобы провести корректный анализ, программе нужен текст, состоящий примерно из 20 тысяч слов. Программа очищает материалы от лишего, оставляя только прилагательные с эмоциональной окраской, глаголы, длину предложений, использование восклицательных знаков, троеточий, смайлов и т.д.Отмечается, что такая программа может быть полезна компаниям, которые обеспокоены информационной безопасностью. Разработчики утверждают, что для предотвращения утечки данных, важно знать, какие у того или иного сотрудника базовые ценности, уровень амбиций, сильные и слабые стороны.