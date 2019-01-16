16.01.2019, 18:11
В России создали программу для определения характера человека по переписке
ИА «Ореанда-Новости». Российские учёные создали компьютерную программу, которая может анализировать характер человека на основе написанных им сообщений. При этом тесты могут быть разные – письмо в почте, сообщения в социальных сетях, мессенджерах или смс.
Создали программу специалисты из компании «СёрчИнформ». Программа получила название ProfileCenter, пишут «Известия».
Она может составить психологический портрет человека, анализирую использование конкретных слов и длины предложений, а также знаков препинания и смайликов. Отмечается, что совпадение с мнение профессиональных психологов обычно бывает на 75-80%.
Учёные утверждают, что автоматический профайлинг, то есть оценки прогнозирования поведения человека на основе анализа его внешности и поведения, может быть всегда объективным, в отличие от анализа личности, которые проводит человек. Компьютер лишён эмоций, которые могут возникнут у человека, когда он будет читать письма объекта исследования. Эмоциональная составляющая, по мнению разработчиков программы, может привести к тому, что какое-то качество личности будет уменьшено или, наоборот, приукрашено.
Чтобы провести корректный анализ, программе нужен текст, состоящий примерно из 20 тысяч слов. Программа очищает материалы от лишего, оставляя только прилагательные с эмоциональной окраской, глаголы, длину предложений, использование восклицательных знаков, троеточий, смайлов и т.д.
После проверки всех параметров программа даёт оценку уровня доброжелательности, эмоциональной устойчивости, степени агрессивности, оптимистичности, контактности и других психологических черт личности, которые не зависят от настроения человека.
Отмечается, что такая программа может быть полезна компаниям, которые обеспокоены информационной безопасностью. Разработчики утверждают, что для предотвращения утечки данных, важно знать, какие у того или иного сотрудника базовые ценности, уровень амбиций, сильные и слабые стороны.
Создали программу специалисты из компании «СёрчИнформ». Программа получила название ProfileCenter, пишут «Известия».
Она может составить психологический портрет человека, анализирую использование конкретных слов и длины предложений, а также знаков препинания и смайликов. Отмечается, что совпадение с мнение профессиональных психологов обычно бывает на 75-80%.
Учёные утверждают, что автоматический профайлинг, то есть оценки прогнозирования поведения человека на основе анализа его внешности и поведения, может быть всегда объективным, в отличие от анализа личности, которые проводит человек. Компьютер лишён эмоций, которые могут возникнут у человека, когда он будет читать письма объекта исследования. Эмоциональная составляющая, по мнению разработчиков программы, может привести к тому, что какое-то качество личности будет уменьшено или, наоборот, приукрашено.
Чтобы провести корректный анализ, программе нужен текст, состоящий примерно из 20 тысяч слов. Программа очищает материалы от лишего, оставляя только прилагательные с эмоциональной окраской, глаголы, длину предложений, использование восклицательных знаков, троеточий, смайлов и т.д.
После проверки всех параметров программа даёт оценку уровня доброжелательности, эмоциональной устойчивости, степени агрессивности, оптимистичности, контактности и других психологических черт личности, которые не зависят от настроения человека.
Отмечается, что такая программа может быть полезна компаниям, которые обеспокоены информационной безопасностью. Разработчики утверждают, что для предотвращения утечки данных, важно знать, какие у того или иного сотрудника базовые ценности, уровень амбиций, сильные и слабые стороны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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