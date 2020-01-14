ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Южно-Уральского государственного университета создали стул, который поможет исправить осанку у детей, пишут «Известия».



Учёные вмонтировали в обычный школьный стул специальные датчики, которые отслеживают позу, в которой сидит человек. Стул сначала определяет вес человека, отклонения массы тела от «правильной» будут являться индикатором.



«Умный» стул может в онлайн-режиме передавать информацию о позе ребёнка по Wi-fi или Bluetooth, например, школьному учителю, школьному врачу или родителям. Эксперимент с участием школьников начнётся через три месяца.