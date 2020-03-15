ИА «Ореанда-Новости». По сообщению ТАСС, в российском арсенале космических летательных аппаратов произойдут некоторые изменения. В ближайшем будущем появится новый корабль для полётов в космос. Он будет сконструирован на базе «Орла», но по параметрам значительно меньше и легче. Планируется, что корабль заменить существующие «Союз» и «Прогресс».

Разработкой займутся специалисты Роскосмоса. Они создадут техническое задание для космического аппарата. После проведение этих работ будут уточнены параметры летательного средства, что позволит начать создание эскизного проекта. Страт работ запланирован на следующую неделю.

Стоимость разработки и корабля, а также примерные сроки его появления пока не уточняются.

Корабль будет использовать в лунной программе.