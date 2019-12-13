ИА «Ореанда-Новости». В России рекордно снизилась цена на iPhone 11 Pro Max.

Цена на последний вышедший iPhone 11 Pro Max снизилась до уровня, которого раньше никогда не достигала. Стоимость гаджета сейчас составляет 77 тысяч рублей, что является рекордом. О масштабном падении цены на смартфон сообщает портал Hi-tech.mail.

По информации портала, в самом начале продаж стоимость iPhone 11 Pro Max практически достигала ста тысяч рублей. Однако на данный момент стоимость смартфона снизилась до 76 990 рублей. А самая минимальная цена на iPhone 11 начинается с 52 тысяч, что также является большим отрывом.