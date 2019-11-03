ИА «Ореанда-Новости» Предполагается, что уникальный сервис поможет автомобилистам отслеживать самочувствие и, если это необходимо, оперативно вызывать медиков. Устройство сможет самостоятельно измерить пульс, распознать потерю сознания водителя, а также припарковать и заглушить автомобиль в экстренных ситуациях.



Сервис, который разрабатывают отечественные учёные совместно с иностранной компанией по высокоточной картографии, нужно будет устанавливать индивидуально в каждый автомобиль. Не исключается, что проект запустят уже в 2022 году.