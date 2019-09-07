ИА «Ореанда-Новости». Кабинет министров увеличил размер премий для молодых учёных в области науки и техники с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, сообщает официальный портал российского министерства. Отмечается, что документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Премия учреждена постановлением правительства от 15 декабря 2004 года № 793 для развития научного потенциала Российской Федерации и стимулирования творческой активности молодых учёных. С 1 января 2005 года учреждено семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых учёных на сумму 500 тысяч рублей каждая. Первые награды состоялись после рассмотрения работ, представленных в 2005 году. Премии могут получить молодые учёные не старше 33 лет.

Установлено, что количество авторов каждой работы не должно превышать пяти человек.