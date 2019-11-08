08.11.2019, 11:17
В России заявили о возможной реализации лунной программы на космодроме Восточный
ИА «Ореанда-Новости»Представителем госкорпорации "Роскосмос" Константином Науменко в беседе у журналистами было заявлено о возможной реализации Российской лунной программы на космодроме Восточный.
По словам Насуленко, после введения космодрома в эксплуатацию появится очень много перспектив, одной из которых является лунная программа. По заявлению Насуленко, данный вопрос находится в разработке. Он отметил, что задачи, которые будут выполнять на космодроме, должны быть определены в научно-исследовательских институтах.
Известно, что в рамках отечественной лунной программы, которая пока что не утверждена, Россией планируется отправить на естественный спутник Земли несколько посадочных станций.
По словам Насуленко, после введения космодрома в эксплуатацию появится очень много перспектив, одной из которых является лунная программа. По заявлению Насуленко, данный вопрос находится в разработке. Он отметил, что задачи, которые будут выполнять на космодроме, должны быть определены в научно-исследовательских институтах.
Известно, что в рамках отечественной лунной программы, которая пока что не утверждена, Россией планируется отправить на естественный спутник Земли несколько посадочных станций.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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