ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Ростеха создали технологию, которая позволяет «пробивать» товары в тележке вместо кассы.

Холдинг «Росэлектроника» Ростеха рассказал о создании новой технологии, которая может помочь с огромными очередями в супермаркетах. Об этом государственная корпорация сообщила ТАСС.

Покупатели смогут «пробивать» товары прямо в тележке. Товары будут регистрироваться автоматически, что позволит освободить кассы, часто чрезмерно перегруженные. От покупателя потребуется лишь оплатить покупку.

На товары планируется наносить радиочастотные метки, а также снабдить полки и тележки специальным оборудованием. Так в специально созданную информационную базу магазина будет поступать информация о проданном товаре.