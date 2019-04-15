ИА «Ореанда-Новости». Ранее неизвестный историкам тайный подземный ход был найден археологами под четвёртым бастионом в Севастополе. Этот тайный ход оказался одним из ключевых элементов обороны города.

Тайный ход прорублен в скале на глубине около четырёх метров, он был создан для обороны во время Крымской войны. С помощью неё войска переправляли тайно от французской армии, которая осаждала бастион. Так проводились неожиданные контратаки, считают археологи ИИМК РАН.

Тайный ход представляет собой глубокую траншею высотой около 1,7 метра, он ведёт из рва во внутреннюю часть бастиона. При этом археологи смогут только расчистить начало подземного хода. Дальнейшее продвижение может быть опасным для людей. Поэтому расположение тоннеля просто обозначат на чертежах.