Событие произошло в понедельник в китайском городе Шанхае.Открыть лабораторию было доверено Александру Сергееву, возглавляющему РАН, и вице-президенту КАН Чжан, являющемуся вице-президентом КАН.Сергеевым было сказано, российские и китайские учёные хотят объединить свои усилия, для того, чтобы создать лазеры экзаваттной мощности. По его словам, у России и Китая имеются технологии близкие, но не совпадающие. Применив их, можно данные лазерные системы построить. Представителем РАН было также заявлено, что КАН и РАН уже достаточно продолжительно время осуществляют сотрудничество в области создания новых лазеров.