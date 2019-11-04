04.11.2019, 09:54
В Шанхае появилась российско-китайская лазерная лаборатория
ИА «Ореанда-Новости»По сообщению РИА Новости, только что состоялось открытие лазерной лаборатории, в создании которой поучаствовали Шанхайский института оптики и точной механики, Институт прикладной физики РАН, а также Институт Китайской академии наук. Событие произошло в понедельник в китайском городе Шанхае.
Открыть лабораторию было доверено Александру Сергееву, возглавляющему РАН, и вице-президенту КАН Чжан, являющемуся вице-президентом КАН.
Сергеевым было сказано, российские и китайские учёные хотят объединить свои усилия, для того, чтобы создать лазеры экзаваттной мощности. По его словам, у России и Китая имеются технологии близкие, но не совпадающие. Применив их, можно данные лазерные системы построить. Представителем РАН было также заявлено, что КАН и РАН уже достаточно продолжительно время осуществляют сотрудничество в области создания новых лазеров.
Открыть лабораторию было доверено Александру Сергееву, возглавляющему РАН, и вице-президенту КАН Чжан, являющемуся вице-президентом КАН.
Сергеевым было сказано, российские и китайские учёные хотят объединить свои усилия, для того, чтобы создать лазеры экзаваттной мощности. По его словам, у России и Китая имеются технологии близкие, но не совпадающие. Применив их, можно данные лазерные системы построить. Представителем РАН было также заявлено, что КАН и РАН уже достаточно продолжительно время осуществляют сотрудничество в области создания новых лазеров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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