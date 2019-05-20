20.05.2019, 21:24
В Штатах подросток случайно нашёл останки ископаемого животного
ИА "Ореанда-Новости" В западном американском штате Айова молодой человек нашёл останки древнего ископаемого животного. Свою находку подросток обнаружил абсолютно случайным образом.
Юный исследователь на протяжении некоторого времени занимался тем, что искал на территории местного фермовладения наконечники стрел. Однако, неожиданно стал автором необычной находки - большой кости ископаемого существа. Кость была в длину 76 сантиметров. Владельцы фермы, узнав о находке, связались со специалистами университета штата Айова. Сфотографировав кость, они отправили фотографии в учебное заведение. Учёные выяснили, что обнаруженная молодым человеком кость принадлежит мастодонту - вымершему 10 тысяч лет назад животному. Теоретически, причиной их вымирания мог быть туберкулёз.
Для пары фермеров эта находка была не первой на территории их фермы. В конце 1980-х годов они уже были свидетелями находки кости, принадлежащей ещё одному ископаемому животному - шерстистому мамонту. На этот раз фермеры отдали кость обнаруженного подростком мастодонта исследователям из университета Айовы, в хранилище палеонтологии. Фермеры не разглашают собственные имена, так как опасаются нашествия любителей древностей на территорию своей фермы.
Мастодонты (Mammutidae) — семейство вымерших животных из млекопитающих из отряда хоботных. Мастодонты отличаются от мамонтов и ныне живущих слонов, главным образом, по существенному различию, связанного со строением зубов. Мастодонты были растительноядными существами — одни виды объедали ветки деревьев и кустарников, другие в процессе эволюции всё более переходили на питание травой.
Юный исследователь на протяжении некоторого времени занимался тем, что искал на территории местного фермовладения наконечники стрел. Однако, неожиданно стал автором необычной находки - большой кости ископаемого существа. Кость была в длину 76 сантиметров. Владельцы фермы, узнав о находке, связались со специалистами университета штата Айова. Сфотографировав кость, они отправили фотографии в учебное заведение. Учёные выяснили, что обнаруженная молодым человеком кость принадлежит мастодонту - вымершему 10 тысяч лет назад животному. Теоретически, причиной их вымирания мог быть туберкулёз.
Для пары фермеров эта находка была не первой на территории их фермы. В конце 1980-х годов они уже были свидетелями находки кости, принадлежащей ещё одному ископаемому животному - шерстистому мамонту. На этот раз фермеры отдали кость обнаруженного подростком мастодонта исследователям из университета Айовы, в хранилище палеонтологии. Фермеры не разглашают собственные имена, так как опасаются нашествия любителей древностей на территорию своей фермы.
Мастодонты (Mammutidae) — семейство вымерших животных из млекопитающих из отряда хоботных. Мастодонты отличаются от мамонтов и ныне живущих слонов, главным образом, по существенному различию, связанного со строением зубов. Мастодонты были растительноядными существами — одни виды объедали ветки деревьев и кустарников, другие в процессе эволюции всё более переходили на питание травой.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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