На удивление искателей, отец современных электромобилей находится в отличном состоянии. По предварительным оценкам экспертов, машиной не пользовались с 1975 года. Несмотря на столь длительный срок хранения, Mars II все ещё может заниматься перевозкой пассажиров.

Модель Mars II была выпущена в 1969 году фирмой Electric Fuel Propulsion Corporation. Помимо данной модели, компания производила и более концептуальные автомобили на основе американских седанов American Motors (AMC) Hornet и фургонов «Sportabout» (1971-1974 гг.). Electric Fuel Propulsion Corporation во главе с ее директором - Робертом Р. Аронсоном - запатентовали пятое поколение свинцово-кобальтовой батареи и другие, не менее значимые изобретения.

Что касается "внутренностей" производимых автомобилей, в них устанавливались 12-вольтовый аккумулятор, предназначавшийся для освещения автомобиля и аксессуаров, а твердотельный бесшумный контроллер был модифицированным устройством от вилочного погрузчика. Кроме того, устанавливался и вспомогательный бензиновый нагреватель с одногалловым резервуаром, обеспечивающий хороший теплообмен и размораживание замёрзших частей авто. Такая система называлась «Thunderbolt» от EFP и была выставлена ​​как потенциально возможная установка для многих различных стандартных автомобилях Детройта.

Стоит отметить, что электрокары, вопреки мнению многих людей, далеко не современное изобретение. По факту, автомобили, осуществляющие передвижение с помощью электрического тока, были созданы намного раньше своих собратьев с двигателем внутреннего сгорания.

Первый электрокар был выпущен в пользование ещё в 1841 году. Телега, передвигающаяся без помощи лошадей, сильно удивляла всех, кто становился свидетелем ее движения. В Россию идея электромобиля пришла в 1899 году, когда питерский дворянин-изобретатель Ипполит Романов создал омнибус - электрический автобус на 17 пассажиров.

Электрокары то и дело изобретались заново в разное время и разными учеными, их совершенствовали, стараясь ввести в пользование. Но все это время существовала одна глобальная проблема с аккумуляторами. Сначала не было возможности сделать достаточную ёмкость, которая бы смогла хранить энергию, которой бы хватило для длительных поездок. Даже в 2002 году в Калифорнии изъяли практически все электромобили из-за срока годности аккумуляторов.

В последнее время благодаря Tesla Motors электромобили постепенно входят в эксплуатацию. Всё популярнее становятся автомобили с комбинированными аккумуляторами.