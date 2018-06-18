ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Наверное, многие из нас смотрели легендарный фильм «Парк Юрского Периода», где люди добыв кровь динозавра из застывшего в янтаре комара, смогли воссоздать вид древних ящеров. Учёные из американского университета потвердели, что подобное вскоре вполне может стать реальностью благодаря быстрому развитию генной инженерии. Манипуляции с ДНК более чем позволят воссоздать многие давно вымершие виды этих рептилий.

Так же, как и в фильме, исследователи намерены взять за основу кровь, взятую из тела хорошо сохранившегося комара. Данные надоедливые существа являются одним из древнейших ныне существующих видов. Своим жужжанием и болезненными укусами они раздражали не одно поколении живых существ нашей планеты. Однако их любовь высасывать кровь из жертв теперь может стать началом воссоздания мёртвого вида. Благодаря обнаруженным в крови насекомого профирин гемоглобина, учёные смогут порадовать нам каким-то из видов динозавров.

Правда среди учёных существуют и скептики, которые не верят в возможность подобного эксперимента. Однако и самих энтузиастов остановить тоже вряд ли получится. Остаётся лишь надеется, что их эксперименты не выйдут человечеству боком, воссоздав какую ни будь опасную тварь из прошлого. Кстати, товарищи уже приступили к практическим опытам.

Специалисты убеждены, что им удастся методом проб и ошибок создать механизм работы, который позволит воссоздавать древние виды лишь на основе крови, полученной из мух или комаров. Новый ген, полученный в результате опытов, будет скрещен с ближайшими биологическими родственниками вымерших существ. Гены динозавров может подойти крокодилу или варану, хотя и рассматриваются варианты с внедрением его в ДНК птиц или других животных.

Впрочем, даже сложно сказать, хотелось бы людям видеть столь грозный вид на планете вновь или всё же на Земле и так хватает всякого рода вредоносных существ. Впрочем, в подобных экспериментах есть ещё одна угроза. Когда-то помимо людей планету населяли схожие с людьми существа, навроде неандертальцев. Не взрастить бы людям часом себе конкурента в виде другого разумного вида.