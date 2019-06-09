ИА «Ореанда-Новости». Самолёт Celera 500L, который имеет форму пули и разработками которого уже около 10 лет секретно занимается американская компания Otto Aviation, заметили в аэропорту Южной Калифорнии в США. Об этом сообщил портал The War Zone.

По информации издания, испытания усовершенствованной модели самолёта уже были проведены, а сейчас идёт подготовка Celera 500L к первому полёту. При этом назначение разработки неизвестно, но портал считает, что это изменит рынок коммерческих авиаперевозок.

Как пишут СМИ, самолётом будет управлять один летчик, при этом он сможет взлетать с любого аэродрома. Celera 500L сможет развивать скорость свыше 800 км/ч, а расход топлива составит примерно 4 л на 50-70 км.

6 июня инженеры авиакомпании KLM вместе с Делфтским технологическим университетом представили новый проект самолёта, в котором пассажирские места будут расположены внутри крыльев. Самолёт назвали Flying-V из-за его V-образной формы. Отмечается, что при такой конструкции воздушное судно будет не только более устойчивым, но и увеличит эффективность использования топлива.

Самолёт назвали Flying-V из-за его V-образной формы. Если проект будет удачным, то он станет первым воздушным судном, пассажиры которого будут сидеть в крыльях.

В настоящее время готовится прототип, его могут представить осенью этого года. Однако самолёт будет готов для коммерческого использования только к 2040–2050 годам. В крыльях, помимо пассажирских сидений, планируется установить ещё топливные баки и отделения для багажа.