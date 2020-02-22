ИА «Ореанда-Новости». Мощный радиосигнал на протяжении более десяти лет достигает Земли.

Этот сигнал исходит из крупной галактики, которая находится на расстоянии 500 миллионов световых лет от нашей планеты. Это быстрые сигналы, учёные называют их «быстрыми радиовсплесками» (FRB). Они уже более десяти лет с одинаковой периодичностью в 16 дней «доставляют» сигнал до Земли.

Впервые явление было зафиксировано в 2001 году радиотелескопом Parkes в Австралии. Но удостоился внимания учёных он только спустя шесть лет. Уже в 2010 году сигнал начали фиксировать и в других точках земного шара с помощью другого оборудования. Тогда астрофизики всерьёз заинтересовались этим вопросом, так как версия единичного улавливания сигнала была отброшена.

В 2016 году было установлено примерное место во Вселенной, из которого может исходить сигнал.

Сейчас есть несколько версий того, о чём свидетельствует улавливаемая «информация». Скорее всего, это столкновение крупных нейронных звёзд или же пульсация чёрной дыры.

Наблюдение за этим явление позволит больше понять о размерах Вселенной.