14.03.2020, 15:06
В Тихом океане произошло мощное землетрясение
ИА «Ореанда-Новости». Мощные подземные толчки амплитудой 6,7 зарегистрировали сейсмологи в самом большом океане на планете. О землетрясении в Тихом океане сообщает американская геослужба USGS.
Землетрясение случилось утром в субботу, 14 марта на глубине почти в 30 километров. Эпицентр толчков зарегистрировали на расстоянии в 765 километров к югу от королевства Тонга в городе, где проживают более 22 тысяч жителей.По предварительным данным в результате землетрясения в Тихом океане не было обнаружено пострадавших или разрушений. Угрозу ценами на ближайших к эпицентру берегах также не объявляли.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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