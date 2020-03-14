ИА «Ореанда-Новости» . Мощные подземные толчки амплитудой 6,7 зарегистрировали сейсмологи в самом большом океане на планете. О землетрясении в Тихом океане сообщает американская геослужба USGS.

Землетрясение случилось утром в субботу, 14 марта на глубине почти в 30 километров. Эпицентр толчков зарегистрировали на расстоянии в 765 километров к югу от королевства Тонга в городе, где проживают более 22 тысяч жителей.

Угрозу ценами на ближайших к эпицентру берегах также не объявляли.