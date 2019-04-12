12.04.2019, 19:13
В Тюмени врачи впервые установили гидравлический протез полового органа
ИА «Ореанда-Новости». Врачи медико-санитарной части "Нефтяник" впервые установили пациенту гидравлический протез полового органа, сообщают «Известия». Отмечается, что протез состоит из трёх частей.
Операцию проводил хирург из Москвы Павел Кызласов. Протез состоит из стержня, резервуара с физиологическим раствором и помпы, которая может вызвать эрекцию в нужный момент благодаря наполнению стержня жидкостью. Медики говорят, что такой протез выглядит естественным образом.
Врачи отметили, что сегодня фаллопротезирование является одним из самых действенных способов полностью вылечить эректильную дисфункцию. Однако в России этот метод не особо популярен – медики объясняют это тем, что пациенты не всегда знают о нём.
Операцию проводил хирург из Москвы Павел Кызласов. Протез состоит из стержня, резервуара с физиологическим раствором и помпы, которая может вызвать эрекцию в нужный момент благодаря наполнению стержня жидкостью. Медики говорят, что такой протез выглядит естественным образом.
Врачи отметили, что сегодня фаллопротезирование является одним из самых действенных способов полностью вылечить эректильную дисфункцию. Однако в России этот метод не особо популярен – медики объясняют это тем, что пациенты не всегда знают о нём.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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