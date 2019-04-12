Операцию проводил хирург из Москвы Павел Кызласов. Протез состоит из стержня, резервуара с физиологическим раствором и помпы, которая может вызвать эрекцию в нужный момент благодаря наполнению стержня жидкостью. Медики говорят, что такой протез выглядит естественным образом.Врачи отметили, что сегодня фаллопротезирование является одним из самых действенных способов полностью вылечить эректильную дисфункцию. Однако в России этот метод не особо популярен – медики объясняют это тем, что пациенты не всегда знают о нём.