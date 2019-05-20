На официальном сайте ведомства приведён документ, в котором изложены основные требования к будущему начальнику.Научная степень доктора наук или доктора философии - обязательное условие для кандидата. Научная составляющая также важна для потенциального руководителя - он должен не менее десяти лет проработать в должности научного и (или) научно-педагогического работника. Опыт работы на руководящих постах в сфере образования и (или) науки должен составлять не менее трёх лет, говорится в информации о конкурсе. Кроме того, желательным остаётся знание иностранного языка.В настоящее время является основным ведомством по проведению в Антарктике научно-исследовательских экспедиций. Центр координирует научные изыскания, проводит отбор и подготовку зимовщиков в Антарктиде. Центр является ответственным за деятельность украинской научно-исследовательской станции "Академик Вернадский" на территории самого южного континента планеты.

За всё время своего существования научный центр организовал и обеспечил 23 украинские антарктические экспедиции. На станции «Академик Вернадский» ведётся круглосуточная работа и научные исследования - за это отвечает также центр. Сотрудники научного ведомства сотрудничают с научно-исследовательскими институтами и десятками зарубежных партнёров. Центр занимается также поддержкой участия страны в международных организациях, занимающихся изучением и сохранением Антарктиды и Южного океана.



Последний год пост директора Национального антарктического научного центра ранее занимал Евгений Дикий.