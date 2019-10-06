Великобритания решила присоединиться к учёным многих стран для разработки термоядерной электростанции.Суть проекта заключаетсякоторое будет способно получить полезную энергию от процесса слияния ядер лёгких элементов, иИнформация о дальнейшей постройке станции не озвучена, перед учёными поставлен план только на разработку проекта.