06.10.2019, 19:43
В Великобритании начали разработку проекта термоядерной электростанции
ИА «Ореанда-Новости». Проект собственной термоядерной электростанции в Великобритании планируют завершить к 2024 году.
Великобритания решила присоединиться к учёным многих стран для разработки термоядерной электростанции. Более 270 миллионов долларов было выделено на реализацию проекта. Суть проекта заключается в создании инновационной идеи оборудования, которое будет способно получить полезную энергию от процесса слияния ядер лёгких элементов, и проведении экспериментов над ним.
Информация о дальнейшей постройке станции не озвучена, перед учёными поставлен план только на разработку проекта.
Великобритания решила присоединиться к учёным многих стран для разработки термоядерной электростанции. Более 270 миллионов долларов было выделено на реализацию проекта. Суть проекта заключается в создании инновационной идеи оборудования, которое будет способно получить полезную энергию от процесса слияния ядер лёгких элементов, и проведении экспериментов над ним.
Информация о дальнейшей постройке станции не озвучена, перед учёными поставлен план только на разработку проекта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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