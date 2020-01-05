05.01.2020, 08:23
В Якутии сумели спасти ребёнка, у которого в бронхах оказался кусок пластмассы
ИА «Ореанда-Новости». Врачи, работающие в Амгинской районной больнице Якутии, оказали помощь ребёнку, в бронхах которого находился кусок игрушки из пластмассы. Об этом заявлено в пресс-службе минздрава Якутии.
В сообщении сказано, что 1 января этого года ребёнок четырёх лет был травмирован куском игрушки из пластмассы. Через нос инородное тело попало в бронхи.
В пресс-службе минздрава рассказали, что ребёнка из отдаленного населённого пункта в больницу доставила бригада скорой помощи. После проведения компьютерной томографии выяснилось, что в правом главном бронхе ребёнка находится инородное тело. Для проведения операции в Амгу прибыл специалист высшей квалификации Иннокентий Павлов. Операция завершилась успешно. Во время операции из ребёнка был извлечен кусок пластмассовой игрушки размером 12 миллиметров.
В сообщении сказано, что 1 января этого года ребёнок четырёх лет был травмирован куском игрушки из пластмассы. Через нос инородное тело попало в бронхи.
В пресс-службе минздрава рассказали, что ребёнка из отдаленного населённого пункта в больницу доставила бригада скорой помощи. После проведения компьютерной томографии выяснилось, что в правом главном бронхе ребёнка находится инородное тело. Для проведения операции в Амгу прибыл специалист высшей квалификации Иннокентий Павлов. Операция завершилась успешно. Во время операции из ребёнка был извлечен кусок пластмассовой игрушки размером 12 миллиметров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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