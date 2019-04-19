ИА «Ореанда-Новости». В ближайшую субботу в Японии из больницы префектуры Нагано будет выписан мальчик, который в октябре 2018 года в Японии родился с весом в 258 граммов. Это самый низкий вес, с которым рождались дети, выживали и нормально развивались.

У его матери на 24-недели беременности развилась гипертония, медики опасались за внутриутробное развитие мальчика, поэтому было решено сделать кесарево сечение.

Со слов матери, она боялась к нему прикасаться, так как грудничок был очень маленьким, врачам тоже было не легко, так как его кровеносные сосуды были тоньше иголок.

Сейчас он весит 3374 грамма, а его рост составляет 43 сантиметра.