Так, этим летом на поля региона выйдут несколько беспилотных комбайнов. Глава компании Cognitive Technologies Андрей Черногоров рассказал, что в компании хотят проверить работу беспилотников в разном климате. Именно поэтому Курганская область участвует в пилоте – она занимает уникальное место в этом климатическом поясе.Cognitive Technologies занимается разработкой искусственного интеллекта, она собирается внедрить его в промышленность и сельское хозяйство, в частности, создав агродроидов – это как раз те устройства, которые позволяют сделать комбайны беспилотными.