25.04.2019, 18:28
В Зауралье на поля выйдут беспилотные комбайны
ИА «Ореанда-Новости». В Курганской области будут тестировать технологии умного сельского хозяйства, сообщает портал «URA.RU».
Так, этим летом на поля региона выйдут несколько беспилотных комбайнов. Глава компании Cognitive Technologies Андрей Черногоров рассказал, что в компании хотят проверить работу беспилотников в разном климате. Именно поэтому Курганская область участвует в пилоте – она занимает уникальное место в этом климатическом поясе.
Cognitive Technologies занимается разработкой искусственного интеллекта, она собирается внедрить его в промышленность и сельское хозяйство, в частности, создав агродроидов – это как раз те устройства, которые позволяют сделать комбайны беспилотными.
Так, этим летом на поля региона выйдут несколько беспилотных комбайнов. Глава компании Cognitive Technologies Андрей Черногоров рассказал, что в компании хотят проверить работу беспилотников в разном климате. Именно поэтому Курганская область участвует в пилоте – она занимает уникальное место в этом климатическом поясе.
Cognitive Technologies занимается разработкой искусственного интеллекта, она собирается внедрить его в промышленность и сельское хозяйство, в частности, создав агродроидов – это как раз те устройства, которые позволяют сделать комбайны беспилотными.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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