ИА «Ореанда-Новости». В Австралии выпустили новую вакцину против гриппа, которая была создана обученным искусственным интеллектом.

В ходе работы учёные научили ИИ использовать соединения, способные активировать иммунную систему человека. После этого «автомат» добавил данные о соединениях, которые не имеют аналогичных функций. Кроме того, было возможно дать ИИ возможность генерировать новые соединения, чтобы сделать возможным их тестирование на клетках крови. Благодаря работе искусственного интеллекта стало возможным получать соединения, эффективность которых оказалась выше, чем у уже существующих вакцин против гриппа.

По мнению авторов исследования, многочисленные тесты на экспериментальных животных показали высокую эффективность препарата, созданного нейросетью. В ближайшее время - проведение клинических испытаний на добровольных пациентах, в случае успеха, учёные намерены привлечь искусственный интеллект к разработке новых лекарств от других заболеваний.