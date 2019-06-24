ИА "Ореанда-Новости" Массовая бесплатная вакцинация населения России проводится в рамках Национального календаря прививок, утверждаемого Министерством здравоохранения Российской Федерации ежегодно. В него входят прививки, направленные защитить население страны от распространения различного рода инфекций. В настоящее время в вышеуказанном календаре числится уже 12 прививок. Теперь в нём большинство вакцин отечественного производства – так постепенно происходит отказ от зарубежных аналогов.

По информации, предоставленной руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, в России уже смогли создать вакцину от полиомелита, которую раньше приходилось закупать за рубежом. Точную дату применения отечественного аналога глава ведомства не уточнила, однако, отметила, что вакцина в настоящее время проходит клинические испытания.

Ещё одной из задач российских исследователей является создание вакцин, которые способны противостоять нескольким заболеваниям одновременно. Анна Попова в качестве положительного результата такой деятельности назвала вакцину, которая действует против дифтерии, коклюша и столбняка. Поэтому опыт создания таких функциональных лекарств у отечественных учёных уже есть.

Отметим, что в апреле текущего года первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева заявила, что правительство весьма серьёзно будет бороться против агитации, направленной на отказ от прививок. Так ведомство уже подготовило законопроект, согласно которому на нарушителей будет возложена ответственность. Таким образом, власти намереваются шире охватить российское население процессом обязательной вакцинации.