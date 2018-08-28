



ИА «Ореанда-Новости» . 28 августа президент России Владимир Путин прибыл в Новосибирск. Основной целью визита главы государства в регион стало участие в технологическом форуме «Технопром-2018».

Информационные агентства сообщают, что в планах Владимира Путина также была оценка ситуации подготовки школьных заведений к новому учебному году и встреча с временно исполняющим обязанности главы Новосибирского региона Андреем Травниковым.





В своём выступлении на пленарном заседании форума глава государства отметил, что научно-технологическое развитие страны является одним из приоритетных направлений её развития.



Государство, бизнес и научно-образовательное сообщество вместе смогут совершить технологический прорыв, а государство будет обеспечивать возможности для инициативы и творчества технологической мысли и привлечения талантливой молодёжи в науку.





Президент также оценил заслуги сибирского научного сообщества в развитии страны в научно-индустриальной сфере и поблагодарил организаторов «Технопрома» и участников мероприятия.





На выставке, проходящей в рамках форума, президент ознакомился и высоко оценил инновации российских предприятий. Так президенту были показаны макеты ускорителя частиц «Супер С-Тау фабрика» и синхротрона «СКИФ» - их планируют построить в Новосибирске. Помимо стенда с коллайдером Владимир Путин отметил стенд российской компании по производству медицинских инструментов для эндоваскулярной хирургии.





VI Международный форум технологического развития «Технопром» продлится в Новосибирске до 30 августа. В комплексе «Новосибирск экспоцентр» пройдут выступления государственных деятелей, российских и иностранных учёных, а также экспертов и предпринимателей технологической индустрии. На площади в 38,5 тысяч квадратных метров состоится венчурная ярмарка.





Напомним, что форум «Технопром» проходит в России с 2013 года. Каждый год мероприятие собирает всё большее количество участников. В прошлом году международный форум посетили 5 тысяч человек, в выставке приняли участие 150 предприятий России, было заключено 12 соглашений в технологической отрасли.





Темой нынешнего Международного форума заявлена «Наука как индустрия в условиях «идеального шторма». Сообщается, что на «Технопроме-2018» обсудят популяризацию научно-технологической деятельности, разработку и внедрение наукоёмких и цифровых технологий в экономику и социальную сферу. На официальном сайте мероприятия говорится о том, что в его рамках будет проведено 70 деловых встреч, более 200 компаний представят свои разработки, а посетят мероприятие около 7 тысяч человек.





Известно, что уже в первый день форума в нём приняли участие более 6 тысяч человек из 27 стран мира. Из них 3 тысячи – это представители различных компаний.