ИА «Ореанда-Новости». Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили о новом гриппоподобном вирусе, который может убить до 80 миллионов человек, пишет «МК».



Новый штамм, как говорят учёные, может распространяться по миру с огромной скоростью. Он передаётся воздушно-капельным путём и поход на знаменитую «испанку». Это заболевание может за 36-50 часов заразить до 80 миллионов человек по всему миру.



Учёные отмечают, что сейчас люди не готовы к появлению такой болезни, так как государства игнорируют эту проблему.



Среди наиболее опасных заболеваний в ВОЗ также назвали лихорадки Эбола, Зика и Дэнге, а также устойчивые к антибиотикам супербактерии, смертельные для людей с ослабленным иммунитетом.