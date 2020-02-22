ИА «Ореанда-Новости». Ни одна страна не предоставляет ребёнку ни возможности здорового воспитания, ни условий, пригодных для его будущего, утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты говорят, что изменение климата и вредная реклама, поощряющая потребление фаст-фуда и употребление алкоголя несовершеннолетними, подвергают детей риску.

В докладе ВОЗ, Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ), и комиссии Ланцета 180 стран были ранжированы по вероятности того, что ребёнок сможет «процветать», уделяя особое внимание таким факторам здоровья и благополучия, как образование, питание и детская смертность.

В тройку самых «пригодных» для жизни стран вошли Норвегия, Южная Корея и Нидерланды. Россия в этом списке заняла 79 строчку.

Около 40 экспертов в области охраны здоровья детей предупредили, что прогресс, достигнутый за последние два десятилетия, будет «обращен вспять», если правительства всего мира не предпримут радикальных изменений.

Эксперты предупредили, что повышение глобальной температуры на 4 градуса к 2100 году, в соответствии с текущими прогнозами, приведёт к «разрушительным последствиям для здоровья» будущих поколений - повышению уровня океана, тепловым волнам, серьёзному недоеданию и всплеску инфекционных заболеваний, таких как малярия.



Эти пугающие прогнозы учёных могут не исполнится при условии совместных усилий со стороны госудаств, боготейших людей мира и обычных людей по улучшению экологической ситуации в мире.