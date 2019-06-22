ИА «Ореанда-Новости». Исследователь вулканов Йеллоустона рассказал, как трехдневное извержение в июле могло поглотить окрестности кальдеры до четырёх футов пепла.

За этим вулканом, находящийся между штатами Вайоминг, Монтана и Айдахо, постоянно ведётся наблюдение Геологической службой Америки (USGS) на наличие признаков супер разрыва. Такого извержения не было в течение более 630 000 лет, однако учёные все ещё обеспокоены последствиями, которые оно может оказать на Землю.

Мастин – исследователь Йеллоустоуна рассказал, что результаты извержения Гекльберри-Риджа доказывают, что вулкан Йеллоустоун способен распространять пепел по всей территории США, вплоть до Калифорнии.