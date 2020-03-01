ИА «Ореанда-Новости».Исследователи из Университета Израиля сделали необычное открытие. Был обнаружен сложный многоклеточный организм, который способен жить без воздуха. С таким учёные сталкиваются впервые. Им оказался паразит, обитающий в лососе. Он получил наименование Henneguya salminicola.

Уникальные способности организма были обнаружены во времена исследований свойств паразита. Учёные заметили, что у многоклеточного организма отсутствует митохондриального генома. Именно благодаря ей происходить «обработка» кислорода, дающая необходимые вещества для жизни. Её отсутствие означает, что такому организму кислород не нужен вообще.

Ранее учёные уже сталкивались с организмами, способными выжить в условиях ограниченного количества кислорода. Но не без кислорода вообще.

Исследователи уверены, что потеря митохондрии произошла в процессе эволюции. Henneguya salminicola просто подстраивался под среду.

Это открытие скажется на понимании не только жизни на Земле, но и в космосе.