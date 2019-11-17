ИА «Ореанда-Новости». Диетолог назвала сладости, которые приносят меньше всего вреда здоровью.

Об этом пишет газета «АиФ», которому кандидат медицинских наук Людмила Зотова дала интервью.

В рейтинг наименее вредных сладостей вошли мармелад, пастила, зефир, в составе которого нет химических веществ, и горький шоколад.

Она объяснила, что сладость с односложным составом (мёд, горький шоколад) всегда принесут больше пользы чем различные кондитерские изделия с длинным списком ингредиентов.

Врач также перечислила сладости, которые наносят организму колоссальный вред. Ими стали изделия, готовящиеся с использованием фритюры, дрожжевые десерты из теста, батончики из шоколада и торты, где масса масляного крема.

Зотова подвела итог, подчеркнув, что в принципе, чем сложнее рецепт сладости, тем тяжелее последствия её употребления скажутся на организме.