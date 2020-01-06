ИА «Ореанда-Новости». Врач Александр Мясников рассказал о неэффективных методах народной медицины, пишет издание «Экономика сегодня».



Так, по словам медика, капли в нос из чеснока и лука являются бесполезным средством, так как они не помогают при насморке. Кроме того, не надо прогревать нос над горячим картофелем – это поможет снять симптомы, но не поможет вылечить заболевание.



Врач также отметил, что не надо лечить ангину керосином. Такой способ, по словам медика, может привести к отравлению.



Замыкает список бесполезных народных средств капустный сок от язвы и гастрита. По словам Мясникова, эти заболевания лечатся антибиотиками, так как они относятся к инфекционным. При этом капустный сок плохо переваривается и повышает газообразование, добавил он.