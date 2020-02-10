ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали о симптомах, которые могут свидетельствовать об аллергии на алкоголь, пишет «МК».



Вице-президент Медицинской ассоциации немецких аллергологов Томас Фукс заявил, что чаще всего аллергия возникает на вино и пиво. Так, в красном вине есть много гистамина. Если у человека наблюдаются проблемы с его расщеплением, то появляются признаки аллергии. Среди них могут быть заложенность носа, головная боль, несварение, насморк и першение в горле.



При этом специалист пояснил, что это не аллергия в общепринятом смысле, а нетерпимость. Он также отметил, что алкоголь может стать причиной развития уже имеющихся аллергических реакций.