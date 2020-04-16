ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».



Врач пояснил, что сахар – это искусственное соединение фруктозы и глюкозы. Его надо убрать из рациона любого человека.



Специалист добавил, что ни один продукт в мире не привёл к такому количеству смертей. Организм человека, по словам Ковалькова, не приспособлен к сахару и повышенному количеству углеводов.



Врач также посоветовал следить за уровнем глюкозы в крови. По его словам, он не должен быть выше шести единиц. Врач также развенчал миф о том, что коричневый сахар полезнее белого.