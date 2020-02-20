ИА «Ореанда-Новости». Доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов рассказал о ранних признаках сердечного приступа, пишет «Российская газета».



Так, среди основных признаков называются сонливость и сбивчивое дыхание. Перед инфарктом сосуды находятся в тонусе, то есть они постоянно сужены. Это и становится причиной нехватки кислорода.



По словам врача, есть и нетипичные признаки грядущего инфаркта. Например, озноб. Больные зачастую путают это состояние с простудным. Но при заболевании сердца температура не повышается.