ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, какие продукты помогут восстановить недостаток витамина D, пишет RT.



Так, прежде всего надо обратить внимание на продукты животного происхождения. В частности, на рыбу. Специалист порекомендовала тунца, лосося, сельдь, сардину. При этом рыбу лучше всего готовить на пару или запекать. В рыбе много кальция, фосфора, белка и витамина D.



Она добавила, что бороться с дефицитом также поможет употребление говяжьей печени, яиц и шампиньонов.