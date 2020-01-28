ИА «Ореанда-Новости». Испанский диетолог Елена де ла Фуэнте Идальго рассказала, употребление каких продуктов может привести к преждевременному старению, пишет РИА Новости.



Специалист посоветовала больше есть свежих сезонных овощей и фруктов, а также обратить внимание на бобовые, орехи, цельнозерновые и ферментированные молочные продукты. Диетолог также посоветовала отказаться от спиртного.



Среди продуктов, которые провоцируют старение, эксперт назвала жареный картофель и маргарин с большим количеством трансжиров, а также сахар и соль.