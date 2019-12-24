ИА «Ореанда-Новости». Медики дали рекомендации, как не допустить, чтобы лёгкий насморк перерос в серьёзное заболевание, пишет «Агентство Москва».



Так, врачи советуют при насморке соблюдать постельный режим, даже если нет температуры.



Если возможно лежать в кровати нет, нужно соблюдать некоторые правила. Например, нужно увлажнять и проветривать помещение, в котором находитесь. Кроме того, нужно промывать нос солевым раствором.



Если через пять дней ринит не прошёл, нужно обратиться к врачу, так как вирусная инфекция переходит в бактериальную, что может привести к осложнениям.