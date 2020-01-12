ИА «Ореанда-Новости». Врач-терапевт рассказал, как можно уберечь себя от «зимних» болезней.

Врач-терапевт и блогер Алексей Водолазов считает, что самыми распространёнными «зимними» болезнями являются ОРВИ и грипп. Кроме того, в список сезонных болезней попали артрит, астма и проблемы с сердцем.

Эксперт отметил, что самым главным методом борьбы с любой болезнью является вакцинация. Прививаться можно и нужно в любое время, заявил врач.

Водолазов рассказал, что вирус гриппа со временем мутирует. Он может меняться из года в год, однако это не значит, что не нужно прививаться. Именно вакцина поможет уберечь организм от осложнений.

Не стоит посещать места, где возможны крупные скопления людей. Также не стоит смазывать ноздри оксолиновой мазью напрасно, ведь она не сможет защитить от вируса.