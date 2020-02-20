ИА «Ореанда-Новости». Врач-терапевт рассказал, кому противопоказаны горячие водные процедуры.

Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин рассказал, при каких болезнях противопоказана горячая ванна или душ.

Специалист отметил, что от горячего душа стоит отказаться тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, варикоза и тромбоза. Необходимо помнить об ограничениях и не находиться в горячей воде больше 20 минут.

Также от горячего душа лучше держаться подальше людям с кожными болезнями, такими как дерматит, псориаз и различные высыпания на теле. А тем, у кого проблемы с желудочно-кишечной системой, в особенности с язвой или гастритом, лучше совсем отказаться от кипятка.