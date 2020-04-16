16.04.2020, 15:58
Врач объяснил, надо ли теперь соблюдать дистанцию в 4 метра
ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный эпидемиолог России Николай Брико высказался по поводу выводов китайских учёных о том, то коронавирус распространяется на четыре метра, пишет «МК».
Специалист отметил, что действительно есть информация, которая подтверждают такую дистанцию, но Брико подчеркнул, что это не значит, что теперь это расстояние надо принимать за абсолют.
По словам врача, обоснованной дистанцией является два метра, этого достаточно, чтобы избежать передачи вируса от человека к человеку. Брико добавил, что более 90% случаев заражений укладывается в два метра.
Специалист отметил, что действительно есть информация, которая подтверждают такую дистанцию, но Брико подчеркнул, что это не значит, что теперь это расстояние надо принимать за абсолют.
По словам врача, обоснованной дистанцией является два метра, этого достаточно, чтобы избежать передачи вируса от человека к человеку. Брико добавил, что более 90% случаев заражений укладывается в два метра.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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