Специалист отметил, что действительно есть информация, которая подтверждают такую дистанцию, но Брико подчеркнул, что это не значит, что теперь это расстояние надо принимать за абсолют.По словам врача, обоснованной дистанцией является два метра, этого достаточно, чтобы избежать передачи вируса от человека к человеку. Брико добавил, что более 90% случаев заражений укладывается в два метра.