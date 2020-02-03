ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, к каким последствиям может привести нехватка витамина D, пишет «Вечерняя Москва».



По словам специалиста, дефицит витамина D может грозить частыми простудными заболеваниями, а также повышением риска развития диабета первого типа.



Восполнять недостаток этого витамина можно, принимая рыбий жир, так как он лучший пищевой источник витамина D. А заодно и омега-жиров, которые также принимают самое активное участие в работе мозга.