ИА «Ореанда-Новости». Врач-эндокринолог рассказала, кому нужно отказаться от блинов.

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Елена Мамонтова рассказала «Аргументам и Фактам», кому лучше избегать употребления блинов.

Врач-эндокринолог напомнила всем, кто намерен праздновать приближающуюся масленицу, что блины являются очень калорийным блюдом. Потребление данного блюда может привести к повышенной нагрузке на внутренние органы.

Лучше всего прекратить потреблять блины тем людям, которые страдают непереносимостью глютена или болезней желудочно-кишечного тракта. Также блины могут оказаться вредными для тех, у кого зафиксирован избыточный вес или сахарный диабет.

Для тех, у кого не имеется вышеперечисленных противопоказаний, Мамонтова также напомнила, что блины дают организму необходимые минералы и витамины группы В.