ИА «Ореанда-Новости». Врач-нутрициолог рассказала, кому стоит исключить из рациона имбирь. По словам члена Национального общества диетологов Ольги Деккер, людям с болезнями желудочно-кишечного тракта лучше исключить имбирь из рациона.

По словам специалиста, пряность может вызвать сильное раздражение желудка и спровоцировать обострение язвенной болезни или гастрита.

Также Деккер рассказала «Аргументам и фактам», что имбирь бесполезен для людей, чей рацион содержит низкое количество белка. Она пояснила, что белки являются своеобразным «транспортом», который доставляет в организм полезные вещества. При его дефиците любые полезные свойства продукта остаются бессмысленными.

Врач подчеркнула, что вместо потребления дорогого имбиря и желания эффекта панацеи, стоит уделить внимание своему питанию, а также работать над поддержанием водного баланса в организме.