Так, по её словам, такая зима создаёт благоприятные условия для распространения ОРВИ и гриппа. Люди в такую погоду больше посещают общественные места, а значит риск распространения воздушно-капельных инфекций становится больше.Отметим, что синоптики объясняют такую аномально тёплую погоду пришедшим с севера циклоном. Недавно температура воздуха в Москве побила рекорд 71-летней давности, достигнув 6,2 градуса тепла.