25.12.2019, 17:11
Врач предупредила об опасности «европейской зимы»
ИА «Ореанда-Новости». Глава лаборатории этиологии и эпидемиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева рассказала, чем может быть опасна тёплая зима, пишет РИА Новости.
Так, по её словам, такая зима создаёт благоприятные условия для распространения ОРВИ и гриппа. Люди в такую погоду больше посещают общественные места, а значит риск распространения воздушно-капельных инфекций становится больше.
Отметим, что синоптики объясняют такую аномально тёплую погоду пришедшим с севера циклоном. Недавно температура воздуха в Москве побила рекорд 71-летней давности, достигнув 6,2 градуса тепла.
Так, по её словам, такая зима создаёт благоприятные условия для распространения ОРВИ и гриппа. Люди в такую погоду больше посещают общественные места, а значит риск распространения воздушно-капельных инфекций становится больше.
Отметим, что синоптики объясняют такую аномально тёплую погоду пришедшим с севера циклоном. Недавно температура воздуха в Москве побила рекорд 71-летней давности, достигнув 6,2 градуса тепла.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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