25.12.2019, 16:50
Врач рассказал, чем нельзя закусывать водку
ИА «Ореанда-Новости». Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, что закусывать водку фруктами нельзя, так как это ускоряет время опьянения, пишут «Известия».
По словам врача, организм будет в первую очередь переваривать глюкозу, поэтому опьянение наступит гораздо быстрее. По словам специалиста, закусывать надо чем-то жирным или оливье.
По его словам, также цитрусовыми не стоит закусывать спиртные напитки, если у человека есть аллергические реакции, так как алкоголь усиливает проницаемость слизистой желудка для разных веществ, в том числе для аллергенов.
Врач напомнил, что традиционно лучшими закусками под водку считаются соленья, маринады, чеснок, лук, холодец с хреном и селёдка.
По словам врача, организм будет в первую очередь переваривать глюкозу, поэтому опьянение наступит гораздо быстрее. По словам специалиста, закусывать надо чем-то жирным или оливье.
По его словам, также цитрусовыми не стоит закусывать спиртные напитки, если у человека есть аллергические реакции, так как алкоголь усиливает проницаемость слизистой желудка для разных веществ, в том числе для аллергенов.
Врач напомнил, что традиционно лучшими закусками под водку считаются соленья, маринады, чеснок, лук, холодец с хреном и селёдка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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