По словам врача, организм будет в первую очередь переваривать глюкозу, поэтому опьянение наступит гораздо быстрее. По словам специалиста, закусывать надо чем-то жирным или оливье.По его словам, также цитрусовыми не стоит закусывать спиртные напитки, если у человека есть аллергические реакции, так как алкоголь усиливает проницаемость слизистой желудка для разных веществ, в том числе для аллергенов.Врач напомнил, что традиционно лучшими закусками под водку считаются соленья, маринады, чеснок, лук, холодец с хреном и селёдка.